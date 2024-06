Mercato : L’OM boucle un coup de génie à 22M€ !

Alexis Brunet

Lors de l’hiver 2023, l’OM avait dépensé une fortune pour s’offrir les services de Vitinha. Le Portugais débarquait pour 32M€ et il devenait alors la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Un peu plus d’un an plus tard, ce transfert s’est avéré être un flop et le buteur a été vendu au Genoa pour 22M€ avec bonus, ce qui est plutôt bien vu les récentes prestations de l’ancien joueur de Braga.

Cette saison, l’OM a pu s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a réussi une très grande saison avec le club phocéen, en inscrivant 30 buts et en délivrant 11 passes décisives, en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques très flatteuses que n’a par exemple pas réussi à atteindre Vitinha.

Vitinha quitte l’OM

En seconde partie de saison, Vitinha a été prêté par l’OM du côté du Genoa pour essayer de se relancer. Le Portugais n’a pas forcément brillé, mais cela a tout de même convaincu le club italien de le garder. Son transfert définitif a été officialisé dernièrement et, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, il pourrait atteindre la somme de 22M€, selon divers bonus. Une plutôt bonne vente de la part de Pablo Longoria, sachant que l’ancien joueur de Braga avait vu sa valeur très fortement diminuer.

Transferts : Le clan Galtier surpris par l’OM https://t.co/hkQTucOPO4 pic.twitter.com/nhkmObEv34 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Vitinha fait ses adieux à l’OM