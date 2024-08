Mercato : L’OM a identifié le joueur parfait pour De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus des ventes, l’une des priorités de l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts est de recruter un nouvel attaquant, en raison de la grave blessure de Faris Moumbagna. Un joueur qui viendrait suppléer Elye Wahi. En ce sens, les dirigeants marseillais considèreraient le profil de Neal Maupay comme parfait pour intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi.

L’OM n’est pas encore rassasié. Vendredi dernier, Marseille a officialisé l’arrivée de sa dixième recrue estivale en la personne de Jonathan Rowe (21 ans). Le club veut désormais avancer sur les ventes, surtout celles de Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans), Jordan Veretout (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans), qui s’entraînent tous les quatre avec la réserve, mais de nouvelles recrues pourraient également arriver.

L’OM toujours à la recherche d’un attaquant

Du fait de la grave blessure de Faris Moumbagna (24 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la première journée de Ligue 1 à Brest (1-5), l’OM s’est mis à la recherche d’un attaquant, qui viendrait en doublure d’Elye Wahi. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, Neal Maupay est l’une des pistes les plus chaudes du côté de Marseille, qui a déjà envoyé une première offre sous la forme d’un prêt. Une formule qui ne convient pas à Everton, où l’attaquant âgé de 28 ans est sous contrat jusqu'en juin 2025.

Maupay est la priorité de l’OM

Selon L’Equipe, Mostafa Mohamed (26 ans) serait une autre piste explorée par l’OM. Mais d’après La Minute OM, le club ne serait finalement pas allé plus loin dans ce dossier et le joueur du FC Nantes ne devrait pas débarquer à Marseille. Ce qui pourrait en revanche être le cas de Neal Maupay. La Minute OM indique que ce dernier serait la priorité de la direction olympienne, qui considèrerait qu’il a le profil parfait pour devenir la doublure d’Elye Wahi. Des négociations intenses seraient en cours afin de voir l'ancien joueur de l’OGC Nice venir à l’OM. Selon nos informations, Everton veut un transfert sec et réclame 8M€ pour se séparer de Neal Maupay.