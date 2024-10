Mercato : L’OM a frappé fort, un expert valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a souhaité modifier son effectif avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, et a décidé de miser sur Geronimo Rulli au poste de gardien de but. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam contre 4M€, l’Argentin est une superbe prise pour le club marseillais selon l’expert du poste Christophe Lollichon.

L’OM réalise un très bon début de saison. Le club phocéen, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, a entamé un tout nouveau projet cet été, et cela s’est clairement ressenti au niveau du mercato estival. Et pour cause, les dirigeants marseillais ont décidé de recruter à tous les postes, et même à celui de gardien de but. Exit Pau Lopez parti à Gérone, l’OM a fait appel à Geronimo Rulli.

« Il est très fluide dans ses mouvements, très coordonné »

Recruté contre 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam, le portier argentin impressionne pour ses débuts à Marseille. Référence à ce poste, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea notamment Christophe Lollichon s’est exprimé sur les débuts de Rulli à l’OM. « Ce qui marque chez lui, c’est qu’il est très relâché, ce qui évite d’avoir des éléments polluants qui vont venir vous gêner dans vos interventions. Il est très fluide dans ses mouvements, très coordonné. Cela lui permet de se déplacer assez vite et de prendre des décisions rapides », a lâché ce dernier auprès de BFM Marseille Provence.

« Il me fait penser un peu à David Raya d’Arsenal »

« Ce sont des qualités très importantes au poste de gardien. Au-delà de ça, il a un jeu au pied très intéressant, pied droit, pied gauche… Il ne craint pas la pression de l’adversaire. Avec un entraîneur comme De Zerbi c’est très positif (sourire). Ses partenaires doivent être très en confiance », poursuit Christophe Lollichon, qui a même comparé Rulli à David Raya : « Il va très vite, dans le domaine aérien il va très haut et il veut intervenir. Il me fait penser un peu à David Raya d’Arsenal, car il veut intervenir. Et ça, c'est vachement intéressant car ça soulage une défense. Il veut influencer, ça se voit dans son visage, ça se voit dans ses attitudes ».