Mercato : L'OM a flashé sur une pépite !

Le mercato estival approche et l'OM risque une nouvelle fois de l'animer. Les recruteurs olympiens sont déjà au travail et commencent à scruter les profils de certaines pépites. Ce week-end, les Phocéens auraient d'ailleurs supervisé une pépite du championnat danois, mais la concurrence s'annonce féroce dans ce dossier.

L'OM vit une saison compliquée et paye un recrutement raté. Les dirigeants sont à l'œuvre pour corriger cela dès cet été afin de ne pas revivre un tel désastre l'an prochain. Comme souvent depuis que Pablo Longoria est à la tête du club phocéen, les noms des joueurs pistés ne sortent pas dans la presse mais des recruteurs ont été aperçus au Danemark ce week-end.

Selon les informations de Danish Scout publiées sur X , l'OM est venu superviser Dario Osorio ce week-end. Un moment bien choisi par les recruteurs olympiens puisque l'attaquant chilien a brillé avec Midtjylland face à Copenhague en inscrivant un but splendide et en délivrant une passe décisive. L'ailier droit, qui était au Vélodrome avec le Chili face à l'équipe de France, possède une belle cote.

Fantastic first half from FC Midtjylland’s 19-year-old RW 🇨🇱Dario Osorio.A brilliant assist and this stunning finish from distance!pic.twitter.com/AzMrkBh4QK