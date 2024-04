PSG : Le clan Mbappé annonce un premier conflit avec le Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les Jeux Olympiques de Paris, source de tensions entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ? A en croire la presse espagnole, le club espagnol a annoncé au joueur qu'il ne participerait pas à la compétition olympique cet été. Mais comme l'a indiqué l'entourage de la star parisienne, Kylian Mbappé souhaite endosser le rôle de leader de cette équipe de France et écrire un peu plus sa légende dans l'hexagone.

Emmanuel Macron compte sur toutes les forces en présence pour faire briller la France lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Le président de la République aurait réclamé la présence des meilleurs athlètes tricolores, et notamment celle de Kylian Mbappé.

Macron compte sur Mbappé

Selon les informations de Sport, le chef de l'Etat voudrait faire de Mbappé l'un des visages des Jeux Olympiques de Paris. Selon Macron, l'actuelle star du PSG, très populaire auprès des jeunes, est le symbole de cette France de 2024, métissée. Mais problème, le Real Madrid, son prochain club, a annoncé à son entourage qu'il ne serait pas libéré pour participer à cette compétition.

Mbappé insisterait auprès du Real Madrid

Conscient que cet évènement est unique, Mbappé essayerait de parvenir à une solution. Comme indiqué par son entourage, contacté par le média espagnol, le joueur est prêt à endosser ce rôle de leader durant l'été, à condition que ses dirigeants lui donnent le feu vert.