Mercato : Départ confirmé pour une légende de l'OL ?

Arnaud De Kanel

Cet été, il risque d'y avoir du mouvement à l'OL. En s'attachant les services de Lucas Perri durant le mercato hivernal, les dirigeants lyonnais ont fait passer un message à Anthony Lopes. Véritable légende du club, le portier portugais se doute bien que le Brésilien va lui ravir la place de numéro un la saison prochaine. Son départ semble se préciser.

L'OL prépare sa révolution. Avec plus de 470 matchs dans les cages lyonnaises, Anthony Lopes est incontestablement une légende des Gones . Mais l'histoire pourrait prendre fin cet été car les dirigeants veulent préparer l'avenir en confiant les clés du camion à Lucas Perri. Recruté cet hiver, le Brésilien devrait avoir raison de l'avenir du Portugais.

«L'été sera long»

Après la rencontre, Anthony Lopes a d'ailleurs jeté le flou sur la suite. « Mon avenir ? On verra. Je vais déjà me concentrer sur cette fin de saison. L'été sera long. Je me concentre sur les objectifs du club, qui sont de ramener l'OL dans une compétition européenne. On en a la possibilité. Maintenant il faut s'accrocher », a déclaré le gardien de l'OL au micro de Prime Vidéo . Le Portugais ne semble pourtant pas être perturbé car il a réalisé un bon match dimanche soir face à Brest. Une prestation saluée par son entraineur Pierre Sage, qui reconnait que son gardien pourrait s'en aller cet été.

«Ça pourrait se finir on ne sait pas quand»