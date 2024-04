Barcelone voulait gâcher la masterclass du PSG !

Thomas Bourseau

Ex-directeur sportif du PSG, Leonardo a déniché une belle pépite à l’été 2021 en faisant signer un prêt au jeune Nuno Mendes alors âgé de 19 ans. Toutefois, cette opération à 40M€ qui a au final mis tout le monde d’accord aurait pu ne jamais avoir lieu à cause de Bojan Krkic et le FC Barcelone.

Nuno Mendes, lorsqu’il est apte et non miné par les blessures, est un élément indéboulonnable du PSG. Et ce, depuis son arrivée en prêt du Sporting Lisbonne dès l’été 2021. Finalement, le Paris Saint-Germain a logiquement levé l’option d’achat de 40M€ convenue entre les parties concernées. Et à 21 ans, Mendes est un prospect XXL pour le PSG à l’avenir.

«Nuno quand il avait 16 ans et que je travaillais au club, au Barça, je voulais l’amener»

Bojan Krkic le savait pertinemment. Ancien joueur du FC Barcelone pour qui il a également effectué un travail de recrutement, le Croate aurait pu chiper Nuno Mendes bien avant que le PSG y pense… lorsque le latéral gauche du Paris Saint-Germain et du Portugal avait 16 ans à Lisbonne. « J'adore Nuno Mendes. Nuno quand il avait 16 ans et que je travaillais au club, au Barça, je voulais l’amener ».

«Un joueur de type Balde mais beaucoup plus haut en finition»