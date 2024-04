Transferts - PSG : Ça chauffe à Paris pour un joueur de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain devrait une fois encore, après avoir bouclé douze recrues l’été dernier, se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts estival de 2024. Adrien Rabiot remplit les critères de recrutement du PSG qui aimerait boucler la venue d’un milieu de terrain au moins. Et l’international français n’a pas lié son avenir à la Juventus pour la saison prochaine.

Le feuilleton Adrien Rabiot ne cesse de faire parler dans la presse ces derniers temps. Et pour cause, le contrat de l’international français à la Juventus prendra fin le 30 juin prochain. Et après ? Le suspense est à son comble. Formé au PSG, Rabiot semblerait figurer dans la short-list du Paris Saint-Germain qui cherche à recruter un milieu de terrain après le départ déjà entériné de Kylian Mbappé pour cet été comme le10sport.com vous le dévoilait début avril.

Rabiot a fermé la porte à un retour au PSG

Fin mars, Adrien Rabiot jetait cependant un froid sur son retour dans la capitale pour Europe 1. « Un retour au PSG ? Pas dans un avenir proche, mais c'est vrai que j'ai grandis et j'ai été formé là-bas, donc j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui y travaillent et qui m'ont fait progressé. Je suis parti du PSG dans des conditions un peu compliquées, et pour le moment le retour n'est pas à l'ordre du jour ».

«Même si je ne suis plus là l'année prochaine…»