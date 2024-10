Mercato : L'OM a contacté un «pur Parisien» !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont nourri l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du football français. Mais cela n’a pas empêché des joueurs de passer d’un club à l’autre et le dernier exemple en date est celui d’Adrien Rabiot, qui a fait ses classes à Paris avant de poser ses valises à Marseille tout récemment.

C’est une signature qui a fait énormément de bruit. Ancien du PSG et annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en choisissant de poursuivre sa carrière à l’OM. Pour cela il aurait d’ailleurs divisé son salaire par deux, en acceptant d’ailleurs de ne pas disputer la moindre compétition européenne cette saison.

Vente OM : L'Arabie Saoudite abandonne Marseille, la bombe est lâchée https://t.co/fw1JeslTO9 pic.twitter.com/qjCAJ2y03i — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

« En tant que pur Parisien, jamais je n’oserai porter le maillot de Marseille »

Plusieurs grands noms ont réagi à cette signature et c’est le cas de Mamadou Sakho, coéquipier d'Adrien Rabiot au PSG. « Si Adrien a fait ce choix ça lui est propre et personne n’a à juger son choix, je le respecte » a expliqué le défenseur central, au micro de RMC Sport. « Je ne sais pas comment il est parti du PSG, il y a peut-être eu du conflit, c’est son histoire. Mais personnellement, en tant que pur Parisien, jamais je n’oserai porter le maillot de Marseille ».

Sakho avoue avoir été approché par l’OM

Lors de cet entretien accordé à un autre ancien Parisien qui est Jérôme Rothen, celui qui a 34 ans et qui évolue désormais dans le club géorgien de Torpedo Kutaisi, a également révélé avoir eu la possibilité de rejoindre l’OM lui aussi par le passé. « J’ai déjà eu des contacts avec Marseille, quand j’étais en Angleterre, je tairai l’année » a assuré Sakho, dans l’émission Rothen s’enflamme de ce jeudi. « On m’a déjà approché concrètement, mais ce n’était pas du tout dans mes projets et ça ne le sera jamais ».