Mercato : L’OM a choisi son entraîneur, un problème est révélé

Hugo Chirossel

Après Paulo Fonseca, l’OM a fait de Sergio Conceiçao sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Il doit encore se libérer de son contrat avec le FC Porto et aurait justement prévu une clause de sortie en ce sens. Sauf qu’il y aurait encore plusieurs problèmes à régler avant que les deux parties ne puissent acter la fin de leur collaboration.

La rupture est douloureuse entre Sergio Conceiçao et le FC Porto. Priorité de l’OM au poste d’entraîneur, qui, comme indiqué par Le 10 Sport , en avait fait un de ses plans B en cas d’échec dans le dossier Paulo Fonseca, le technicien portugais s’apprête à mettre fin à ses sept années sur le banc de son club de cœur.

Conceiçao se sent trahi par son adjoint

Une séparation qui ne se fait pas en douceur. Comme indiqué par la presse portugaise vendredi, Sergio Conceiçao s’est senti trahi en apprenant que son adjoint pourrait le remplacer en tant qu’entraîneur du FC Porto. En effet, André Villas-Boas considérerait Vitor Bruno comme une bonne option pour lui succéder.

Des problèmes de salaires et de primes à régler