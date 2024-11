Mercato : Loin du PSG, il s'éclate !

Thomas Bourseau

Carlos Soler (27 ans) n'a pas eu le succès escompté au PSG et a traversé ses deux saisons dans la capitale sans s'y imposer. Prêté sans option d'achat pour l'exercice en cours à West Ham, l'international espagnol commence tout juste à prendre ses marques sous la houlette de Julen Lopetegui. Et ce n'est que le début comme il l'a promis aux supporters des Hammers.

Pas vraiment indispensable aux yeux de Luis Enrique la saison dernière à son poste de prédilection au milieu de terrain, Carlos Soler a été quelque peu chassé par l'entraîneur du PSG et les dirigeants du club de la capitale. Son prêt à West Ham, d'une saison et sans option d'achat, commence à bien se passer. Et après son match plein face à Newcastle lundi soir (2-0), l'international espagnol est loin d'être rassasié.

«Lorsque vous savez que l'entraîneur croit en vous, vous entrez sur le terrain en pensant que c'est votre moment»

En interview pour The Daily Mirror, Carlos Soler promet du lourd aux supporters des Hammers grâce notamment à la confiance que place en lui son entraîneur Julen Lopetegui.

« Avec la continuité, en jouant beaucoup de matches, je serai meilleur et j'ai une grande confiance en moi. Je sais que je dois le montrer à chaque séance d'entraînement et lors des matches. Mais en tant que joueur, lorsque vous savez que l'entraîneur croit en vous, vous entrez sur le terrain en pensant que c'est votre moment ».

«J'ai joué à Valence, au PSG et en équipe nationale. Je sais le joueur que je suis»

Pour conclure sa première interview de la saison avec un média anglais, Carlos Soler sait de par son parcours qu'il va apporter un véritable plus à West Ham.

« Il faut alors montrer ce que l'on est en tant que footballeur. J'ai joué à Valence, au PSG et en équipe nationale. Je sais le joueur que je suis. Avec la confiance de mes coéquipiers et de mon entraîneur, je sais que je serai meilleur, c'est certain ».