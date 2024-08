Mercato : L’été de l’OM le fait halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant tout le mercato, l’OM a flambé pour chambouler de façon impressionnante son effectif. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont voulu offrir à Roberto De Zerbi les joueurs dont il avait besoin pour son projet. Une gestion que Jérôme Rothen valide totalement.

Comme d'habitude, l'été aura été particulièrement agité du côté de l'OM qui, en plus d'avoir un nouveau coach, a attiré pas moins de onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Une sacrée revue d'effectif qui semble toutefois plaire à Jérôme Rothen qui valide le mercato réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Rothen valide le mercato de l'OM

« Je trouve le mercato marseillais bien. L'entraîneur n’a pas lésiné, il a tranché dans le vif. Il ne voulait pas s’appuyer sur l’équipe de la saison dernière, il n’y avait aucun joueur au niveau, aucun joueur digne de porter le maillot de l’OM (...) Comme toute nouvelle équipe il faut le temps, parce que le football c’est comme ça, ce n’est pas parce que tu ramènes des bons que ça va marcher », lâche l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de s’enflammer pour Roberto De Zerbi.

«J’aime bien ce coach»

« J’aime bien ce coach, en tout cas sur ce qu’il montre depuis deux matchs. Je ne le connaissais pas parfaitement avant, mais j’aime ce qu’il dégage. J’avais été critiqué quand il avait signé parce que ça s’était vite emballé, mais je l’ai écouté tout l’été et je trouve qu’il a été sincère et quand il dit qu’il est venu à l’OM par rapport à ce que représente le club, je pense qu’il est dans le vrai. Tu sens qu’il a cette fibre, qu’il est fier d’être entraîneur de l’OM et il va transmettre ça aux jeunes, qui vont vite progresser. Tu verras, ça fera un peu comme Bielsa, j’en suis persuadé », ajoute Jérôme Rothen.