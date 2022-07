Foot - Mercato - PSG

Mercato : Les 5 plus gros transfert du PSG en Italie

Publié le 12 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, le recrutement s'est régulièrement tourné vers l'Italie. Il faut dire que Leonardo, directeur sportif du club de la capitale entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022, a un réseau important en Serie A. Mais ce n'est pas le seul puisque Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG, a fait de Milan Skriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) deux priorités, entretenant aussi cette mode à Paris. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs de découvrir les 5 plus gros transferts venus d'Italie.

5) Javier Pastore - 2011 - 42M€

Le recrutement made-in Italie du PSG version QSI a très rapidement débuté. Dès l'été 2011, Leonardo recrute Salvatore Sirigu (Palerme), Jérémy Ménez (AS Roma) et Mohamed Sissoko (Juventus). Mais surtout, le Qatar veut marquer de son empreinte son premier mercato en s'offrant une recrue d'envergure. C'est ainsi Javier Pastore qui débarque en provenance de Palerme pour 42M€. Le meneur de jeu argentin s'impose alors comme la recrue la plus importante de l'histoire du PSG à ce moment-là. Première recrue phare de l'ère QSI, El Flaco restera également comme l'un des chouchous du Parc des Princes jusqu'à son départ en 2018.

4) Thiago Silva - 2012 - 42M€

Mais Javier Pastore n'était qu'un amuse-bouche de ce qui attendait le PSG. Et pour cause, dès l'année suivante, Leonardo poursuit son marché en Italie, notamment du côté de l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic débarque ainsi pour devenir la première grande star de l'ère QSI. Dans la foulée, le club de la capitale débourse 42M€ pour attirer Thiago Silva, considéré à ce moment-là comme le meilleur défenseur du monde. Et O Monstro va confirmer sa réputation en s'imposant à Paris où il prendra même le brassard de capitaine qu'il ne lâchera plus jusqu'en 2020 et son départ vers Chelsea.

3) Mauro Icardi - 2020 - 50M€

De retour à son poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo démontre qu'il n'a rien perdu de ses bonnes habitudes. C'est ainsi qu'en toute fin de mercato, le dirigeant parisien obtient le prêt de Mauro Icardi en conflit à l'Inter Milan. Un très joli coup pour le PSG qui anticipe donc le départ d'Edinson Cavani. Icardi va d'ailleurs réussir des premiers mois très aboutis, ce qui va convaincre le PSG de lever son option d'achat. Covid oblige, le PSG parvient à obtenir un rabais sur le montant du transfert finalement estimé à 50M€. Cependant, Mauro Icardi ne parviendra jamais à retrouver son meilleur niveau...

2) Edinson Cavani - 2013 - 64,5M€

Malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic qui enfile les buts depuis son arrivée, le PSG décide en 2013 de frapper fort en s'attachant les services du meilleur buteur de Serie A. C'est ainsi que Leonardo trouve un accord avec Naples pour le transfert d'Edinson Cavani contre un chèque avoisinant les 64,5M€ ce qui fera du Matador le joueur le plus cher de l'histoire du PSG jusqu'à l'été 2017 et l'arrivée de Neymar pour 222M€. Avec 200 buts au compteur, l'Uruguayen est d'ailleurs toujours le meilleur buteur du club parisien. Un record qui pourrait tomber cette saison puisque Kylian Mbappé n'a que 30 buts de retard.

1) Achraf Hakimi - 2021 - 66,5M€

Le leader de ce classement est Achraf Hakimi. Recruté pour 66,5M€ en provenance de l'Inter Milan en 2021, l'international marocain est devenu le joueur le plus cher venu de Serie A. Il faut dire que l'ancien joueur du Real Madrid est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Le PSG n'a donc pas hésité avant de miser sur lui.