Mercato : Le Real Madrid va refaire un coup à la Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid sait très souvent tiré son épingle du jeu sur le mercato. Le club espagnol a réussi le gros coup de recruter librement Kylian Mbappé, que le PSG n’a pas réussi à faire prolonger pour toucher une indemnité de vente. Il pourrait se passer la même chose avec Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, qui n’a pas prolongé alors que son contrat se termine en juin prochain…

Le Real Madrid a connu un gros coup dur avec la très grave de Dani Carvajal au genou. L’international espagnol pourrait être absent un an et le club madrilène réfléchit à son remplacement. Une aubaine pour une star anglaise, puisque le Real Madrid serait intéressé par le profil de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool.

Alexander-Arnold n’a toujours pas prolongé

A Liverpool, on s’inquiète de voir partir l’un de ses meilleurs joueurs, formé au club, libre. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Trent Alexander-Arnold n’a toujours pas prolongé son contrat. La proposition est pourtant là et tout est entre les mains de l’international anglais.

Une arrivée libre en juin prochain ?

Ce dont les dirigeants de Liverpool ont peur, c’est que leur joueur parte libre en juin prochain. Et cela pourrait bien être le cas selon Marca, puisque le Real Madrid aimerait le recruter l’été prochain. Libre, ce serait un avantage certain pour le club espagnol. Si en Angleterre, l’espoir de voir « TAA » prolonger existe, l’Espagne croit de plus en plus à une arrivée de la star anglaise dans la capitale. Marca révèle également que le Real Madrid, qui entretient de bons rapports avec les Reds, ne compte pas se mettre le club anglais à dos et souhaite donc faire les choses bien, en ne mettant pas la pression sur Alexander-Arnold pour qu’il arrive libre l’été prochain. La balle est de toute façon dans le camp du joueur de 26 ans.