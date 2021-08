Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez tente de boucler un dossier prioritaire !

Publié le 17 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Assez discret dans son recrutement, le Real Madrid assure ses arrières en prolongeant des éléments importants. Cela devrait être le cas de Federico Valverde.

À 23 ans, il symbolise à la fois le présent et l’avenir du Real Madrid. Même s’il a été moins utilisé par Zinédine Zidane la saison dernière malgré des débuts tonitruants, Federico Valverde constitue un élément important dans la rotation au Real. L’Uruguayen a déjà participé à plus de 100 rencontres en seulement 3 saisons. Et Valverde pourrait avoir un coup à jouer auprès de son nouvel entraineur Carlo Ancelotti.

Vers une prolongation de Valverde ?