Mercato : Le RC Lens lui offre une «place très importante» après son transfert

Ayant déjà Brice Samba, mais aussi Hervé Koffi, le RC Lens a décidé de recruter un autre gardien à l'occasion de ce mercato estival. En effet, il y a quelques jours, les Sang et Or ont officialisé l'arrivée de Denis Petric, s'engageant jusqu'en 2025 avec Lens. Le Slovène arrive d'ailleurs dans le nord de la France avec un statut particulier : celui de 3ème gardien dans l'effectif de Will Still.

Nouvel entraîneur du RC Lens, Will Still profite du mercato pour remodeler l'effectif de Sang et Or. En attendant peut-être le départ d'Elye Wahi, le club lensois a accueilli des nouvelles têtes. C'est notamment le cas au poste de gardien avec Hervé Koffi et plus récemment Denis Petric. Au FC Nantes la saison dernière, le Slovène a donc rejoint le RC Lens, qui l'a recruté pour être le numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens.

Suite à l'officialisation de l'arrivée de Denis Petric, Pierre Dréossi a été très clair sur cette mission particulière qui attend le nouveau gardien du RC Lens. Pour les médias du club sang et or, le directeur général lensois a ainsi confié à propos de Petric : « Denis Petric arrive au Racing pour occuper une place très importante dans la vie du groupe. Grand professionnel, Denis sera le troisième gardien de Will Still ».

« Réputé pour son état d’esprit irréprochable, il a toutes les qualités humaines et footballistiques pour remplir ce rôle qu’il a déjà occupé à plusieurs reprises durant sa carrière. De plus, ses 200 matchs en professionnel et ses 17 ans de carrière lui confèrent une certaine expérience du plus haut niveau. À l’aise pour transmettre son vécu, Denis aura pour missions d’accompagner ses homologues gardiens à l’entraînement et de répondre présent lorsque le coach fera appel à lui. Bienvenue Denis ! », a poursuivi Pierre Dréossi.