Mercato : Le RC Lens a trouvé son nouveau buteur ?

Arnaud De Kanel

Un an après son arrivée en fanfare au RC Lens, Elye Wahi a plié bagages pour s'engager avec l'OM. Les Sang et Or, qui ont en plus de cela essuyé le refus de Georges Mikautadze en début de mercato, ont anticipé en recrutant M'Bala Nzola. Le buteur de 27 ans devrait logiquement occuper la pointe de l'attaque lensoise pour la saison à venir.

Après avoir perdu Loïs Openda l'été dernier, le RC Lens doit encore rebatir son secteur offensif. Recruté à prix d'or pour remplacer le Belge, Elye Wahi a pris la décision de rejoindre l'OM après une saison mitigée dans l'Artois. Le jeune attaquant français était pourtant parti pour rester malgré plusieurs sollicitations venues d'Angleterre mais l'intérêt du club phocéen a tout changé. Les Sang et Or ont tout de même offert un nouvel avant-centre à Will Still.

Mercato : Le RC Lens saisit une incroyable opportunité pour ce transfert ! https://t.co/WCbkAXdBWJ pic.twitter.com/lQ8YyPtpGY — le10sport (@le10sport) August 13, 2024

Nzola nouveau buteur du RC Lens

A la recherche d'un numéro 9 et ce bien avant le départ d'Elye Wahi, le RC Lens a fait le choix de miser sur M'Bala Nzola. L'attaquant angolais a été prêté une saison par la Fiorentina. Il sera en concurrence directe avec Florian Sotoca et Wesley Saïd. Pierre Dréossi s'est réjouit de cette signature.

«Son arrivée était une belle opportunité pour le club»

« Nous sommes heureux d'accueillir M’Bala Nzola au Racing. Son arrivée en prêt avec option d'achat était une belle opportunité pour le club. Son parcours, marqué par une trajectoire singulière et une progression linéaire, témoigne de sa capacité de travail, de sa résilience et de son ambition. Son mètre 85 et ses qualités physiques lui permettent notamment d’exceller dos au but. M’Bala est également un attaquant rapide et juste techniquement. Ces qualités lui ont permis de s'imposer comme un attaquant éminent de la Serie A, avec 29 buts marqués et 9 passes décisives, et de se forger une expérience européenne en marquant à trois reprises et en réalisant deux passes décisives la saison dernière en UEFA Conference League. Nous sommes convaincus qu’il saura s’accomplir dans ce championnat qu’il découvre, et qu’il mettra sa polyvalence et ses qualités au service du groupe de Will Still », a-t-il lâché dans le communiqué du RC Lens.