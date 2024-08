Mercato - OM : Une star mise à la porte par De Zerbi ?

Jean de Teyssière

Roberto De Zerbi a été l’une des recrues phares de l’OM cette saison. L’entraîneur italien s’est fait un nom en Europe et il a choisi de rejoindre la cité phocéenne, malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. L’ancien coach de Sassuolo a déjà une idée bien précise des joueurs qu’il souhaite avoir et Amine Harit n’en ferait pas partie.

Avec neuf arrivées cet été, l’OM va devoir également dégraisser. Si Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, entre autres, sont partis vers d’autres horizons, certains joueurs marseillais sont toujours indésirables, mais ne parviennent pas à trouver un point de chute…

Le mercato de l’OM coince, nouvel échec annoncé à l’étranger https://t.co/qIa0USYz48 pic.twitter.com/Umjl3fzGi3 — le10sport (@le10sport) August 14, 2024

L’OM a besoin d’argent

Avec un total de 85M€ dépensés cet été, si l’on compte les prêts payants, l’OM doit vendre des joueurs pour ne pas être trop embêté par les différentes instances du football. Bamo Meïté est sur le départ et pourrait rapporter entre 20 et 30M€ et un autre joueur pourrait également être sacrifié.

De Zerbi n’est pas fan du profil d’Harit

L’un des chouchous du Stade Vélodrome, Amine Harit, pourrait quitter l’OM cet été. D’après La Provence, son profil ne correspondrait pas à Roberto De Zerbi, qui souhaite s’en débarrasser. L’OM pourrait toucher quelques euros pour celui à qui il reste trois ans de contrat. A trois jours du début de la Ligue 1, le temps commence à presser.