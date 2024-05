Mercato : Le PSG veut tenter un transfert «impossible» !

Benjamin Labrousse

La saison 2023-2024 touche à sa fin, et le PSG se prépare à vivre un mercato estival très animé. Présent sur de nombreux dossiers, le club de la capitale ne serait plus en course pour la signature du Brésilien Bruno Guimarães (Newcastle), mais souhaiterait toujours recruter Bernardo Silva (Manchester City) mais aussi Gavi (FC Barcelone), dont le transfert est jugé quasi-impossible. Explications.

Le PSG à l’assaut d’un milieu de terrain. Le mercato estival approche, et les plans parisiens pour ce marché des transferts semblent déjà dessinés. En effet, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 1er avril dernier que le recrutement d’un élément supplémentaire dans l’entrejeu était l’une des priorités pour la direction du club de la capitale, mais également pour Luis Enrique…

Le PSG abandonne la piste Bruno Guimarães…

Ainsi, depuis plusieurs mois, certains noms ont déjà été associés au club parisien au niveau du milieu de terrain. Cela a pu être le cas pour Frenkie De Jong (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich), ou encore Bruno Guimarães. Le milieu de terrain brésilien affiche un haut niveau à Newcastle, et dispose d’une clause libératoire de 115M€ afin de faciliter un départ cet été. De quoi permettre au PSG de rapidement conclure un deal XXL ? Absolument pas. Car d’après les dernières indiscrétions du journaliste Ben Jacobs, le club français est totalement hors course pour Bruno Guimarães. Selon ce dernier, le PSG est focalisé sur d’autres pistes dans ce secteur de jeu.

EXCLU @le10sport : Bernardo Silva au PSG, c’est déjà acté ?Nos infos sur ce dossier qui sent bon pour Paris 👉🏻 https://t.co/cfTKuKLvLb — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 19, 2024

…Mais fonce sur Bernardo Silva et Gavi