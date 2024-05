Mercato : Le PSG va se faire doubler pour le transfert d’un crack

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Campos prospecte dans le monde entier et notamment en Amérique du Sud. Dernièrement, le conseiller sportif parisien était annoncé comme très intéressé par Allen Obando, jeune attaquant équatorien. Mais ce dernier devrait vraisemblablement s'engager avec le FC Barcelone.

Après avoir pendant longtemps privilégié le transfert de grandes stars internationales, le PSG semble désormais vouloir davantage mettre la main sur de jeunes joueurs à fort potentiel, pouvant se faire durablement une place en équipe première. C'est notamment le cas de Bradley Barcola par exemple, ou bien de Warren Zaïre-Emery.

Obando devrait rejoindre le FC Barcelone

Le PSG surveille donc de nombreux jeunes joueurs qui brillent aux quatre coins du monde. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale suivait notamment Allen Obando. Ce dernier est un jeune Équatorien de 17 ans qui commence à faire parler de lui au sein du Barcelona SC. L'attaquant ne devrait toutefois pas atterrir à Paris, comme nous l'avions écrit, mais plutôt à Barcelone. Antonio Álvarez, candidat à la présidence du club équatorien, a vendu la mèche auprès de la presse locale. Ses propos sont rapportés par Sport . « Ce lundi, je me suis rendu sur place, j'ai parlé aux directeurs de Barcelone, nous avons passé trois heures à visiter leurs installations, j'ai visité leur centre de haute performance et la Johan Cruyff Arena. J'ai parlé avec Rafa Yuste, le vice-président sportif, et avec Deco, le directeur sportif du club. »

Mercato - PSG : La décision est prise pour Kolo Muani ? https://t.co/gCXoKxwShe pic.twitter.com/1lEbaNbt6c — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Le Barça suit Obando depuis longtemps