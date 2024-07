Mercato : Le PSG veut boucler un transfert en Angleterre !

Arnaud De Kanel

Le PSG est en quête d'un attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé. La semaine dernière, la presse étrangère a fait écho d'un intérêt du club parisien pour l'attaquant néerlandais Crysencio Summerville. Actuellement sous contrat avec Leeds United, Summerville suscite l'intérêt de plusieurs clubs sur le marché des transferts.

Coup dur pour Luis Enrique. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'entraîneur du PSG avait planifié de faire de Xavi Simons le successeur de Kylian Mbappé. Cependant, RMC Sport rapporte que l'international néerlandais a informé le club de sa volonté de quitter Paris cet été. Un accord aurait même été trouvé avec le Bayern Munich. De quoi pousser le PSG à se pencher sur un nouvel attaquant qui évolue en Angleterre.



Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 120M€ https://t.co/NVgeu6mAiO pic.twitter.com/cgRAMnphvx — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Le PSG a flashé sur Summerville

Alors que les discussions sont toujours en cours avec Khvicha Kvaratskhelia du Napoli, le PSG aurait désormais jeté son dévolu sur Crysencio Summerville. D'après les informations relayées par ESPN et le Telegraaf , le club parisien serait en quête de l'attaquant de 22 ans. Actuellement sous contrat avec Leeds jusqu'en 2026, Summerville a attiré l'attention de nombreuses équipes européennes grâce à ses performances remarquables en deuxième division anglaise. Liverpool et plusieurs autres clubs de Premier League seraient également sur les rangs pour le recruter cet été. Le PSG devra donc faire face à une concurrence acharnée dans ce dossier mais les dirigeants parisiens auraient une idée derrière la tête.

Un double transfert ?