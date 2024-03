Mercato : Le PSG va rater un grand retour ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta est toujours sur la liste du PSG malgré l'arrivée de Luis Enrique l'été dernier. Le technicien italien plairait cependant à d'autres clubs en Europe. Il affolerait notamment le marché en Serie A. Plusieurs prétendants lui feraient les yeux doux, et l'un d'eux serait mieux placé que le PSG dans ce dossier.

Si Luis Enrique est sous contrat jusqu’en juin 2025, le PSG aurait malgré tout un nom en tête pour son prochain entraîneur. En effet, Nasser Al-Khelaïfi rêverait de faire revenir Thiago Motta. Le coach de 41 ans fait du bon travail à Bologne, mais son contrat expire en juin prochain. Le PSG pourrait alors sauter sur cette occasion.

Mbappé : Le PSG rêve d’une folie ? https://t.co/VaJwGFA6Uo pic.twitter.com/0gWoBIRKys — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Thiago Motta affole le mercato

Cependant, Thiago Motta s’est plutôt fait remarquer sur le mercato. À l’instar de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, l’ancien joueur du PSG dispose de plusieurs prétendants pour son avenir. Ses méthodes et son profil plairaient à de nombreux clubs. Il affolerait notamment le marché en Italie.

La Juventus est en pole position

Selon les informations d’Alfredo Pedulla, plusieurs clubs s’intéresseraient à Thiago Motta. Le Milan AC apprécierait son profil. Le technicien italien pourrait également être dans le viseur de l’AS Roma et du FC Barcelone. Enfin, la Juventus le considérerait comme l’homme idéal pour succéder à Massimiliano Allegri et serait même en pole position dans ce dossier. Le PSG est prévenu, le retour de Thiago Motta pourrait bien capoter à cause de l’un de ces clubs.