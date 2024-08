Mercato : Le PSG va boucler une opération surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son dégraissage d'ici vendredi soir, le PSG est sur tous les fronts. Alors que les départs de Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Milan Skriniar semblent très bien engagés, un autre pourrait être prochainement bouclé à savoir celui de Nordi Mukiele. Cela faisait plusieurs semaines que l'actualité du polyvalent défenseur était très calme, et pourtant, il devrait rejoindre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre.

Après avoir investi 170M€ pour renforcer son effectif avec les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le PSG a lancé son opération dégraissage afin de renflouer ses caisses. Ains, d'ici vendredi, l'effectif parisien devrait se vider très largement. Manuel Ugarte va rejoindre Manchester United, tandis que Carlos Soler (West Ham) et Milan Skriniar (Al-Nassr) sont également bien partis pour quitter le PSG qui souhaite également vider son loft au sein duquel se côtoient notamment Juan Bernat, Ismaël Gharbi, Ayman Kari ou encore Ilyes Housni.

Mercato : Annoncé au PSG, il reçoit une «offre très importante» https://t.co/TrPGG7Mtze pic.twitter.com/qAfS35FohI — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Mukiele vers un prêt à Leverkusen ?

Mais ce n'est pas tout ! En effet, alors que son nom se faisait discret ces dernières semaines, Nordi Mukiele va bel et bien quitter le PSG. Selon les informations de L'EQUIPE, le défenseur qui n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique va rejoindre le Bayer Leverkusen sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Ainsi, Mukiele va retrouver le championnat qui l'avait révélé aux yeux du grand public avec le RB Leipzig et il devrait d'ailleurs occuper un rôle similaire avec les champions d'Allemagne.

Mukiele était aussi convoité en Italie

L'EQUIPE assure effectivement que Xabi Alonso a été convaincu par la polyvalence de Nordi Mukiele et sa capacité à rapidement s'adapter à sa structure de relances. Fabrizio Romano, qui confirme l'imminence de la transaction, ajoute que le joueur du PSG aura notamment la tâche de remplacer Odilon Kossounou qui va s'engager avec l'Atalanta. Mukiele devrait ainsi passer sa visite médicale mercredi avant de signer son contrat avec le Bayer Leverkusen où il disputera d'ailleurs la Ligue des champions.