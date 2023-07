Mercato : Le PSG va avoir un gros problème avec Mbappé

Alexis Brunet

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG a perdu une arme de poids offensivement. Neymar pourrait lui aussi quitter le club, lassé par le traitement des supporters à son égard. Il ne resterait alors plus que Kylian Mbappé comme star en attaque. Mais le fait que le Français reste à Paris cet été, ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Le PSG va bientôt rentrer dans un nouveau cycle. En effet, une conférence de presse doit se tenir ce mercredi 5 juillet, en début d'après-midi. Cela devrait probablement être l'occasion d'annoncer officiellement l'arrivée de Luis Enrique. Aux dernières nouvelles, il ne restait que quelques détails à régler avec Christophe Galtier, pour laisser la place définitivement à l'Espagnol.

Enrique pourra-t-il compter sur Mbappé ?

C'est Luis Enrique qui a donc recueilli les faveurs de Doha, pour le poste d'entraîneur. Il aura la lourde tâche de mener le PSG à la victoire finale en Champions League, mais aussi de retrouver une souveraineté importante en Ligue 1. L'ancien coach du FC Barcelone peut légitimement se demander quel matériel il aura à sa disposition, afin de réussir ses missions. Luis Campos aurait déjà fait signer de nombreux joueurs à Paris, mais ce qui tracasse le plus le tacticien espagnol, c'est de savoir s'il pourra compter sur Kylian Mbappé. L'attaquant parisien est annoncé sur le départ, mais il existe aussi la possibilité qu'il reste dans son club.

Le Real Madrid voudrait attendre un an pour Mbappé