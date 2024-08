Mercato : Le PSG tient un véritable phénomène

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'hiver dernier, le PSG avait déboursé un peu plus de 20M€ pour s'offrir Gabriel Moscardo, alors aux Corinthians. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu la possibilité de voir le Brésilien sous le maillot parisien et cela ne sera pas le cas cette saison étant donné qu'il a été prêté à Reims. Il n'empêche qu'avec Moscardo, le PSG aurait mis la main sur un phénomène.

A 18 ans, Gabriel Moscardo ne portera pas le maillot du PSG cette saison. En effet, le milieu de terrain a été prêté du côté du Stade de Reims. Sous les ordres de Luka Elsner, le Brésilien aura l'occasion de se développer afin de revenir plus fort à Paris dans quelques mois. Mais le talent de Moscardo est déjà remarqué...

Mercato : Le PSG fait un grand geste pour ce transfert https://t.co/kaf7PKcU3l pic.twitter.com/H4AvfKpEPP — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

« Un milieu récupérateur de haut potentiel »

Directeur général de Reims, Mathieu Lacour a été dithyrambique à l'égard du joueur prêté par le PSG. A propos de Gabriel Moscardo, il a ainsi lâché pour les médias du club champenois : « C’est un milieu récupérateur de haut potentiel, avec une maturité impressionnante pour son âge. Ses qualités dans le jeu associées à son intelligence tactique en font un joueur complet ».

« Nous sommes convaincus qu’il apportera énormément à l’équipe »

« Sa maîtrise de la langue française ne fera qu’accélérer son intégration au groupe. Nous avons hâte de le voir évoluer sous nos couleurs et sommes convaincus qu’il apportera énormément à l’équipe », a ajouté le directeur général de Reims.