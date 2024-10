Mercato : Le PSG s'est offert le «nouveau Guardiola» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la défaite contre Arsenal (0-2), Luis Enrique a tenu à rappeler que les Gunners avec Mikel Arteta ou encore Manchester City avec Pep Guardiola, ont débuté leur projet bien plus tôt. Et visiblement, l'entraineur du PSG se verrait bien imiter ses deux compatriotes avec le club de la capitale.

Alors que le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal mardi soir, Luis Enrique a notamment expliqué ce revers par le fait que les Gunners ont entamé un processus bien avant les Parisiens, avec Mikel Arteta, tout comme Manchester City avec Pep Guardiola. Et visiblement, Luis Enrique a bien l'intention d'en faire autant à Paris.

«Arsenal est entraîné par Arteta depuis cinq ans, pareil pour Guardiola à City»

« Je pense qu’on est très proches et peut-être même du même niveau. Arsenal est entraîné par Arteta depuis cinq ans, pareil pour Guardiola à City. Nous, cela fait une saison et trois mois que nous sommes là. Ce n’est pas excuse », assure-t-il avant de se projeter avec le PSG.

«On est au début d’une phase»

« Mais je me lève chaque matin pour aller gagner toutes les compétitions. Mon objectif est de gagner toutes les compétitions peut-être que je me trompe. Ici, la mentalité est de vouloir tout gagner. On est au début d’une phase », ajoute Luis Enrique.