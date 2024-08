Mercato : Le PSG se lance dans un chantier colossal !

Arnaud De Kanel

Face aux différents problèmes physiques rencontrés par Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, le PSG s'est lancé dans un très gros projet, celui de rebâtir sa défense. Après avoir échoué à recruter Leny Yoro ou encore Dean Huijsen, le club de la capitale a bien avancé dans ce chantier en obtenant la signature de Willian Pacho.

Le mercato du PSG démarre timidement. Le club de la capitale ne parvient pas à convaincre les joueurs pistés pour différentes raisons et cela retarde un chantier prioritaire, celui de la défense centrale. En effet, le PSG cherche à se séparer de Milan Skriniar et devra composer sans Lucas Hernandez pendant un petit bout de temps. Leny Yoro et Dean Huijsen sont passés sous le nez du PSG qui a tout de même réussi à recruter Willian Pacho.

Pacho signe au PSG pour renforcer la défense

« C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est un très grand club et je suis très heureux de faire partie de cette famille aujourd’hui. Le projet est très ambitieux, la manière de travailler, l’entraîneur, tout me plait. Quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité, j’ai la conviction qu’en venant ici, je vais grandir en tant que personne et en tant que joueur, et je donnerai tout ! », a déclaré le défenseur équatorien. Un très bon renfort pour Luis Enrique selon un journaliste allemand.

«C’est un excellent coup»

« Ces dernières années, il a fait partie des très rares défenseurs qui étaient forts aussi bien défensivement qu’avec le ballon. En Belgique, c’est généralement l’un ou l’autre. Mais Pacho a une excellente lecture et compréhension du jeu. Il est très propre dans ses interventions, à la relance, puis a pris de l’expérience en Allemagne et en sélection. C’est un excellent coup », a confié Loïc Woos. Reste désormais à voir si le PSG s'en contentera ou décidera de creuser d'autres pistes pour renforcer sa défense.