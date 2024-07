Mercato : Le PSG prépare un transfert historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG voit grand pour remplacer Kylian Mbappé. Selon les informations de la presse espagnole, le club parisien serait prêt à lâcher un chèque de 250M€ pour recruter le jeune Lamine Yamal, sous contrat avec le FC Barcelone et dont la clause libératoire est estimée à 1 milliard d'euros. En cas d'accord, l'international espagnol pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire.

Le PSG a tenté un gros coup sur le mercato. Comme indiqué par la presse espagnole, le club parisien a proposé près de 200M€ pour racheter le contrat de Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone. Une offre bien évidemment refusée par le président du club catalan.

« Nous avons dit non »

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal pour 200 millions d'euros, et nous avons dit non. Parce que nous avons confiance en lui, dans sa projection sportive, et que nous n'en avons pas besoin, au contraire. Nous sommes dans un processus de récupération économique et nous voyons déjà le bout du tunnel » avait confié Joan Laporta. Mais il en faut plus pour décourager le PSG.

Le PSG va revenir à la charge