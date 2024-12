Mercato : Le PSG prépare deux surprises en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG travaille déjà en coulisses pour renforcer son effectif. Le secteur offensif pourrait ainsi être renforcé et selon Daniel Riolo deux pistes sont notamment étudiées en Premier League, mais les noms n'ont pas filtré pour le moment.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et le PSG pourrait bien se positionner pour se renforcer de façon importante. Le secteur offensif sera principalement visé, et selon les informations de Daniel Riolo, le club de la capitale pourrait se pencher sur la situation de deux joueurs de Premier League dont les noms n'ont pas filtré.

Deux joueurs de Premier League dans le viseur du PSG ?

« Puisque Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort. Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui est un prix beaucoup moins élevé. L'été dernier, De Laurentiis réclamait 220M€ pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant c'est fini ce package. Et il pourrait y avoir une ouverture cet hiver, ça discute de manière assez sérieuse puisque Kolo Muani va partir, une place devant va se libérer. Il y aura probablement deux autres joueurs qui pourraient arriver. Le club vise notamment deux joueurs en Premier League », révèle dans un premier temps le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'évoquer le cas Mohamed Salah, qui ne fait pas partie des deux joueurs visés en Premier League.

Salah n'en fait pas partie

« C'est plus du côté de Salah, où comme on a envie de rester à Liverpool, on fait fuiter cette information, pour avoir un plus gros salaire, pour avoir une prolongation... Après, ce qui est dit dans la presse, à savoir que Salah connait Nasser Al-Khelaïfi, oui, que son agent connait très bien Nasser Al-Khelaïfi pour avoir bossé avec lui, oui c'est vrai aussi, mais cela ne veut pas dire que Mohamed Salah va venir au PSG. Pas du tout. Pour l'instant, on en est plutôt à l'inverse, à savoir que Salah fait tout pour rester à Liverpool et se sert du PSG pour faire monter les enchères », ajoute Daniel Riolo.