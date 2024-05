Mercato : Le PSG plombé par une opération à 55M€

Benjamin Labrousse

Désormais très présent au niveau du marché des jeunes talents mondiaux, le PSG faisait partie des cadors intéressés par Estevão William, surnommé « Messinho ». L’ailier de 16 ans semble néanmoins se diriger vers Chelsea, qui s’apprête à formuler une nouvelle offre de plus de 55M€ pour le crack de Palmeiras. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être animé. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que les dirigeants parisiens souhaitent poursuivre sur leur nouvelle politique sportive consistant à renforcer l’équipe première par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Âgé de 16 ans seulement, Estevão William fait partie des talents mondiaux les plus suivis au monde.

Chelsea a battu le PSG pour ce crack brésilien

Évoluant à Palmeiras, l’ailier né en 2007 a attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG notamment, a longtemps été dans la course pour la signature du Brésilien, au même titre qu’Arsenal ou encore le FC Barcelone. Mais ces dernières semaines, Chelsea semble toucher au but pour Estevão William. D’ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, les Blues s’apprêtent à formuler une nouvelle offre dans ce dossier.

Plus de 55M€ pour Estevão William

Selon l’Italien, cette dernière devrait surpasser la clause libératoire d’Estevão William fixée à 55M€. Chelsea souhaite ainsi obtenir des meilleures conditions de paiement avec Palmeiras, et devrait également inclure un pourcentage du profit de la revente du talent de 16 ans à hauteur de 40 %. A suivre...