Mercato : Le PSG plombé par un cador pour deux attaquants ?

Benjamin Labrousse

A la recherche de renforts offensifs pour cet été, le PSG a déjà été associé à plusieurs profils. C’est le cas notamment de plusieurs avant-centres, avec Benjamin Sesko et Viktor Gyökeres. Mais le Slovène du RB Leipzig et le Suédois du Sporting CP sont également convoités par Arsenal. Les Gunners pourraient ainsi plomber le mercato parisien au poste de numéro 9. Explication.

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival important. Le club de la capitale souhaite des renforts à tous les postes, et ce même en attaque. Ainsi, depuis plusieurs mois, certains profils sont liés au club de la capitale, comme ceux de Benjamin Sesko (RB Leipzig) et de Viktor Gyökeres (Sporting CP). Le premier dispose d’une clause libératoire de 50M€, tandis que celle du second est fixée à 100M€.

« Il y a quatre ou cinq clubs intéressés par Sesko »

Pour CaughtOffside , le journaliste Fabrizio Romano a fait le point dans ces deux dossiers, alors que tout comme le PSG, Arsenal s’intéresse à ces deux avant-centres. « Je crois savoir qu'il y a quatre ou cinq clubs intéressés par Sesko, comme je le dis depuis janvier, et on me dit que rien n'a changé à ce stade. Il n'y a pas encore de négociations, juste un intérêt de la part de clubs de Premier League et pas seulement » , a ainsi expliqué Romano.

« C'est la même chose pour Viktor Gyokeres et Alexander Isak »