Mercato : Le PSG n’en veut plus, son transfert se dessine

Benjamin Labrousse

Élément important de l’histoire récente du PSG, Keylor Navas n’entre vraisemblablement plus dans les plans de la direction du club parisien. Comme le10sport.com vous l’a révélé, plusieurs clubs s’intéressent au gardien de 36 ans comme certains clubs saoudiens ou encore le Fenerbahçe. Désormais, c’est le Séville FC qui se penche sur un possible recrutement du Costaricien.

Cet été, le PSG semble clairement avoir tourné une page par rapport aux années précédentes. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique, mais également avec les départs combinés de Lionel Messi et de Neymar, le club parisien souhaite se tourner vers l’avenir accompagné d’un projet sportif fraîchement rénové. Ainsi, outre la vente de Neymar vers Al-Hilal contre 90M€, le PSG n’hésitera pas à se séparer de plusieurs stars de son histoire récente.

Keylor Navas entre l’Arabie Saoudite et la Turquie

Si le capitaine Marquinhos ainsi que le milieu de terrain italien Marco Verratti ont tous deux bénéficié d’un fort intérêt de la part de l’Arabie Saoudite à leurs égards, même son de cloche du côté de Keylor Navas. Héros du club pour une majorité du public du Parc des Princes, le gardien de 36 ans n’entre plus dans les plans du PSG qui cherche à s’en séparer. Ce dimanche, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Keylor Navas possédait à ce jour deux portes de sortie principales : l’Arabie Saoudite, ainsi que la Turquie où Fenerbahçe aimerait le recruter.

Séville s’attaque à Keylor Navas