Mercato : Le PSG lui offre un contrat qu’il n’attendait pas !

Thomas Bourseau

Le 6 mars 2019, Ole Gunnar Solskjaer vivait sa première grande soirée européenne en tant qu’entraîneur de Manchester United. Près de trois mois après le début de son contrat d’intérimaire, le Norvégien et ses hommes éliminaient le PSG de Thomas Tuchel en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Une soirée qui lui a permis de parapher un contrat de trois saisons avec Manchester United.

Dans la foulée du limogeage de José Mourinho en décembre 2018, Ole Gunnar Solskjaer devenait l’entraîneur intérimaire de Manchester United. Rapidement, en 1/8èmes de finale de Ligue des champions, l’ex-buteur des Red Devils a fait face à un gros morceau, à savoir le PSG de Thomas Tuchel.

PSG : Un transfert annoncé au Brésil pour 2025 ? https://t.co/0fRfmx3N6G pic.twitter.com/puHvPMDXIG — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

«Le board de Manchester m'offre un contrat (de trois ans) grâce à ce match»

D’ailleurs, tout laissait entendre qu’Ole Gunnar Solskjaer allait perdre sa première double confrontation lors de la phase à élimination directe de C1 en raison de la défaite concédée au terme de la première manche du choc à Old Trafford (0-2). Au match retour grâce à un doublé de Romelu Lukaku et un penalty de Marcus Rashford, Manchester United a validé son billet pour le tour suivant, éliminant le Paris Saint-Germain dans le processus. Ce qui a valu un contrat de trois saisons au Norvégien comme il l’a révélé à L’Équipe et France Football. « Quelques jours après, le board de Manchester m'offre un contrat (de trois ans) grâce à ce match ».

«Ils m'ont dit qu'ils avaient vécu la meilleure soirée de leur vie»

Ole Gunnar Solskjaer s’est d’ailleurs remémoré un beau souvenir pendant cette discussion avec les médias concernant cette soirée magique du 6 mars 2019. « Récemment, j'ai fait un voyage en Inde où j'ai rencontré plein de fans de Manchester United. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont posé des questions sur cette rencontre et qui m'ont dit qu'ils avaient vécu la meilleure soirée de leur vie. C'était fou ».