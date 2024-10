Mercato : Le PSG lâche 40M€ pour un «superbe joueur»

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG fait face à de gros problèmes en défense centrale. Le club de la capitale s’est donc décidé à se renforcer à ce poste cet été et ainsi, Willian Pacho a débarqué à Paris, contre un chèque de 40M€. L’Équatorien s’est d’ailleurs déjà imposé au sein de l’arrière-garde parisienne, ce qui n’est pas étonnant selon son ancien entraîneur dans son pays.

Pendant plusieurs semaines cet été, le PSG était au cœur d’une belle bataille avec le Real Madrid et Manchester United pour signer Leny Yoro. Ce dernier était vu comme la recrue idéale par Luis Campos au poste de défenseur central, lui qui sortait d’une très belle saison avec Lille et qui avait encore une très belle marge de progression, à seulement 18 ans. Finalement, ce sont les Anglais qui ont eu le dernier mot dans ce dossier et Paris a donc dû trouver un autre profil.

Le PSG a recruté Willian Pacho pour 40M€

Finalement, Luis Campos a décidé de se tourner vers la Bundesliga et plus précisément du côté de Francfort. Le conseiller football du PSG s’est acquitté d’un chèque de 40M€ pour mettre la main sur Willian Pacho. Ce dernier s’est très vite imposé au sein de la défense centrale parisienne, en partie grâce aux absences de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, mais aussi grâce aux prestations pas toujours convaincantes de Lucas Beraldo.

« C’est un très bon coéquipier »

Willian Pacho a donc tout de la bonne poche du mercato estival pour le PSG. Selon Miguel Angel Ramirez, son premier entraîneur à Independiente, en Équateur, interrogé par L’Équipe, Luis Enrique a mis la main sur un superbe joueur, très discipliné. « C’est un très bon coéquipier et un superbe joueur pour tous les entraîneurs. C’est quelqu’un de très discipliné, très rigoureux, qui s’adapte très vite, car il est très intelligent. Il écoute beaucoup, il sait comment s’améliorer et répondre à ce que souhaite l’entraîneur. »