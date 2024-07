Mercato : Le PSG est fixé pour cette star de Guardiola !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois de février, Bernardo Silva était la priorité de recrutement du PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour cet été, et ce, malgré ses échecs en 2022 et en 2023. Toutefois, le milieu offensif de Manchester City n'envisagerait plus de signer à Paris.

Tombé sous le charme de Bernardo Silva, le PSG a tenté à plusieurs reprises de boucler son transfert, sans succès. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a tenté de négocier avec Manchester City en 2022 et en 2023. Toutefois, les Citizens se sont montrés intransigeants.

Le PSG voulait recruter Bernardo Silva cet été

Malgré ses échecs répétés, le PSG n'avait pas abandonné l'idée de recruter Bernardo Silva cet hiver. En effet, Le 10 Sport vous révélait que l'international portugais était la priorité estivale du club rouge et bleu le 19 février. Et à cette période, le transfert de Bernardo Silva était en bonne voie. Cependant, la donne aurait complètement changé aujourd'hui.

Bernardo Silva refuse de signer au PSG

Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce lundi, le PSG avait bel et bien essayé de s'offrir les services de Bernardo Silva l'année dernière. Si le protégé de Pep Guardiola aurait étudié la proposition parisienne, il est finalement resté à Manchester City. Et aujourd'hui, Bernardo Silva n'envisagerait pas de signer au PSG, et ce, même s'il disposerait d'un bon de sortie.