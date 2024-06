Mercato : Le PSG en rêve, un accord est annoncé

Alexis Brunet

L’été s’annonce encore agité à Paris. Le PSG veut se renforcer sur toutes les lignes et il va donc y avoir de nombreux mouvements au sein de l’effectif parisien. Pour sa défense centrale, Luis Enrique rêve de pouvoir compter sur Leny Yoro. Mauvaise nouvelle, le Lillois aurait trouvé un accord avec le Real Madrid.

Avec l’Euro, le mercato est pour le moment plutôt calme et il faudra sans doute attendre un peu pour que les gros transferts se décantent. Toutefois, le PSG a déjà réussi à boucler l’arrivée d’un premier renfort. Les dirigeants parisiens ont décidé d’apporter un peu de concurrence à Gianluigi Donnarumma en faisant signer Matvey Safonov, gardien de but russe qui arrive de Krasnodar. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2029 pour environ 20M€.

Le PSG veut Yoro pour sa défense

Après avoir bouclé un renfort au poste de gardien de but, le PSG pourrait faire de même en défense centrale. Le club de la capitale apprécie tout particulièrement Leny Yoro, qui a brillé avec Lille et qui a été l’une des révélations de la saison en Ligue 1. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos avait déjà tenté de faire venir le jeune Français l’hiver dernier et il devrait donc retenter sa chance cet été.

Le Real Madrid a un accord pour Yoro