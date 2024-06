Mercato : Le PSG en grand danger pour le transfert de ce crack ?

Alexis Brunet

Pour sa deuxième saison au PSG, Luis Enrique aura un effectif encore plus complet. Les dirigeants parisiens souhaitent renforcer le club de la capitale sur toutes les lignes et augmenter la concurrence entre les joueurs. Pour la défense, Luis Campos pense notamment à Leny Yoro. Mais le jeune Français est également pisté par le Real Madrid, ou bien par Manchester United. Le Lillois est très apprécié par Erik ten Hag, qui devrait continuer sur le banc des Red Devils.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir se renforcer en attaque et trouver un joueur capable de se rapprocher des statistiques du champion du monde. Mais les dirigeants parisiens ne souhaitent pas diriger seulement leurs efforts sur le secteur offensif. Luis Campos s’est mis en tête de renforcer le club de la capitale sur toutes les lignes et il a déjà commencé à le faire. Dernièrement, le PSG a officialisé l’arrivée de sa première recrue du mercato, en la personne du gardien de but russe, Matvey Safonov.

Le PSG veut Leny Yoro

Après le poste de gardien de but, le PSG pourrait bien s’atteler à renforcer son secteur défensif. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a tenté l’hiver dernier de s’offrir les services de Leny Yoro et il devrait retenter sa chance cet été. Le jeune joueur de Lille est la priorité parisienne pour le poste de central, mais le club de la capitale est loin d’être le seul sur le dossier.

Erik ten Hag apprécie beaucoup Leny Yoro

Le concurrent le plus sérieux du PSG sur le dossier Leny Yoro est le Real Madrid. Le club espagnol aimerait s’offrir les services du Lilliois dès cet été, et justement, ce dernier pencherait plus pour une arrivée au sein de la Casa Blanca. Mais d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, un autre prétendant du Français pourrait faire parler de lui. Manchester United aurait également coché le nom de Yoro. Le défenseur est très apprécié par Erik ten Hag, qui devrait rester l’entraîneur des Red Devils la saison prochaine et qui pourrait donc obtenir quelques recrues de choix de la part de ses dirigeants. Affaire à suivre...