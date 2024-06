Mercato : Un joueur du PSG enflamme l'Euro, son transfert se prépare ?

Alexis Brunet

L’Euro 2024 vient de commencer et certains joueurs font déjà parler d’eux. C’est notamment le cas de Fabián Ruiz, qui a livré une très belle prestation avec l’Espagne face à la Croatie, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Le milieu de terrain est sous contrat avec le PSG, mais il pourrait aller voir ailleurs cet été et Galatasaray est d’ailleurs intéressé par ses services.

Encore une fois, le PSG va être l’un des grands animateurs du mercato estival. On peut s’attendre à beaucoup de mouvements du côté du club de la capitale, qui souhaite encore plus augmenter la concurrence à chaque poste.

Galatasaray piste Fabián Ruiz

Il y aura donc beaucoup d’arrivées au PSG, mais également quelques départs. Pas tout le temps au niveau avec Paris, Fabián Ruiz pourrait par exemple faire ses valises cet été. D’après les informations du journal turc Fotomaç , Galatasaray serait notamment intéressé par les services du milieu de terrain. Reste à voir si l’ancien joueur de Naples souhaite quitter le champion de France, mais également si Luis Enrique est d’accord pour le laisser partir.

Mercato - PSG : Transfert à 100M€, un accord est annoncé https://t.co/gwScShnLbN pic.twitter.com/9nAfIcBXGY — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Ruiz a brillé face à la Croatie

Actuellement, Fabián Ruiz dispute l’Euro 2024 avec l’Espagne. Ce dernier était même titulaire face à la Croatie et il a brillé. Le milieu de terrain a inscrit un très beau but, mais il a également distillé une passe décisive pour Alvaro Morata. Le PSG pourrait donc réaliser une très belle vente si le gaucher se montre encore à son avantage dans la compétition.