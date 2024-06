Mercato : Il annonce une catastrophe pour la nouvelle recrue du PSG

Alexis Brunet

Le marché des transferts n’a ouvert ses portes qu’il y a quelques jours, mais le PSG a déjà réalisé un premier transfert. Le club de la capitale a mis la main sur le gardien de but Matvey Safonov, qui vient pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Mais d’après l’ancien gardien de but Rinat Dasaev, le Russe a de grandes chances de cirer le banc.

Luis Enrique l’a annoncé, le PSG va se renforcer sur toutes les lignes cet été, afin d’être plus fort la saison prochaine. Cela est bien parti, puisque le club de la capitale a déjà enregistré l’arrivée de Matvey Safonov. Le gardien de but est arrivé en provenance de Krasnodar contre un chèque d’environ 20M€.

Safonov vient concurrencer Donnarumma

Dans l’esprit des dirigeants parisiens, Matvey Safonov arrive en tant que numéro deux dans la hiérarchie des gardiens, mais il peut très bien passer numéro un s’il arrive à convaincre Luis Enrique. Selon l’ancien gardien de but Rinat Dasaev, interrogé par le média russe Sports’’ , l’ancien joueur de Krasnodar risque de cirer le banc au PSG. « C'est la décision de Matvey, s'il est prêt à rivaliser avec Donnarumma, alors si Dieu le veut, s'il y a un tel désir. Mais aller là-bas, jouer dans un second rôle, surtout pour cinq ans, je ne sais pas. Il restera sur le banc pendant cinq ans, puis il sera prêté. S'il ne joue pas, il terminera sa carrière ici et dans l'équipe nationale russe. »

PSG : La mère de Mbappé a très mal vécu sa prolongation ? https://t.co/oGsvnh8C0B pic.twitter.com/PLTw3MtrJx — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Dasaev est pessimiste pour Safonov