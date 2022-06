Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG boucle un transfert à 2M€ !

Publié le 1 juin 2022 à 14h15 par Arthur Montagne mis à jour le 1 juin 2022 à 14h18

Prêté à l'OGC Nice l'été dernier, Marcin Bulka ne devrait pas revenir au PSG en fin de saison. Et pour cause, bien qu'il était remplaçant de Walter Benitez, le portier polonais aurait convaincu les Aiglons de lever son option d'achat estimée à 2M€. Reste désormais à savoir si Marcin Bulka restera doublure ou s'il deviendra titulaire.

L'été dernier, le PSG a dû gérer le cas de ses gardiens de but. Et pour cause, avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan prenait fin, le club de la capitale s'est retrouvé avec pas moins de neuf gardiens sous contrat et a donc dû en pousser certains au départ. Ce fut le cas de Marcin Bulka. Barré par la concurrence, le jeune polonais voyait son horizon totalement bouché au PSG et a donc été prêté à l'OGC Nice avec une option d'achat.

ALLEEEEEEZ ISSA NISSA ❤️❤️❤️ merci pour le soutien ! ❤️🖤 https://t.co/QesZFOUG7c — Marcin Bułka (@marcin_bulka) February 9, 2022

Bulka définitivement à Nice ?