Mercato : Le PSG appelle une star pour son transfert !

Toujours bien décidé à recruter un attaquant supplémentaire, le PSG viserait notamment un ailier. Mais pour le moment, rien ne semble se concrétiser, bien que la direction parisienne ait relancé la piste menant à Jadon Sancho ces derniers jours. Les discussions se poursuivent, mais le PSG n'a pas encore transmis d'offre auprès de Manchester United, qui ne s'opposerait pas à un départ de son ailier anglais.

Présent en conférence de presse pour la première fois de la saison ce jeudi, Luis Enrique a profité pour faire le point sur le mercato, confirmant que d'autres recrues pourraient débarquer. « On ne sait pas combien de recrues on attend encore mais jusqu’au dernier jour on restera ouvert pour améliorer notre effectif mais je le répète c’est une tâche difficile », avouait l'entraîneur du PSG. Un renfort offensif est notamment attendu.

Le PSG relance la piste Sancho

Ainsi, selon les informations du Parisien, le PSG a maintenu le contact avec l'entourage de Jadon Sancho ces derniers jours. Entamées bien avant le début de l'été, les discussions avec l'ailier anglais se poursuivent, sans toutefois que le PSG n'ait transmis d'offre à Manchester United pour le moment.

Le départ d'Ugarte à boucler en priorité ?

Et pour cause, Le Parisien ajoute que le PSG souhaite d'abord boucler le transfert de Manuel Ugarte vers Manchester United afin que les deux opérations soient totalement distinctes. D'ailleurs le départ de l'Uruguayen avance concrètement alors que ce dossier est géré par Jorge Mendes.