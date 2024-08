Mercato : Luis Enrique confirme une révolution au PSG !

Thomas Bourseau

Après sa première saison à exercer comme entraîneur du PSG avec Gianluigi Donnarumma en tant que gardien titulaire, Luis Enrique aurait à coeur de rebattre les cartes avec la venue de Matvey Safonov et la montée en puissance du médaillé olympique Arnau Tenas. Le coach espagnol en fait d’ailleurs la promesse.

Matvey Safonov a débarqué au PSG à la mi-juin en devenant ainsi la première recrue estivale parisienne. Le portier russe de 25 ans devrait prendre part à la nouvelle ère pensée par Luis Enrique et son staff technique. L’Équipe révélait en effet en parallèle de la venue de Safonov que la hiérarchie des gardiens allait être bousculée au PSG.

Donnarumma, Safonov ou Tenas ? Les cartes sont redistribuées au PSG !

En effet, Gianluigi Donnarumma ne disposerait donc plus d’office du statut de portier numéro un. Matvey Safonov et Arnau Tenas postuleraient également pour ce poste de gardien de but du Paris Saint-Germain. Les trois joueurs se disputeraient donc perpétuellement ce rôle. Et la sortie médiatique de Luis Enrique ce jeudi semble confirmer cette tendance.

«Je ne dis jamais à personne qu'il sera numéro 1, 2 ou 3»

Luis Enrique a été invité à s’attarder sur la question des gardiens en conférence de presse ce jeudi, à 24h du déplacement du PSG au Havre pour la première journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. « Je ne dis jamais à personne qu'il sera numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs à l'entraînement et il faut qu'ils soient prêt quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux ». a conclu l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport.