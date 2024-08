Mercato - FC Nantes : Kombouaré bloque un énorme transfert

Arnaud De Kanel

Courtisé par l'Inter Milan, Nathan Zézé fait l'objet d'une offre quasiment impossible à refuser pour le FC Nantes. Le club italien aurait en effet proposé 15M€ aux Canaris afin de s'offrir les services du défenseur central. Or, Antoine Kombouaré s'oppose au départ de son joueur.

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et le FC Nantes fait toujours partie de l'élite malgré de nouvelles frayeurs en fin de saison dernière. Pour repartir sur des bases solides, Antoine Kombouaré souhaite s'appuyer sur un axe défensif fort avec une charnière composée de Jean-Charles Castelletto aux côtés de Nathan Zézé. Or, le second cité est très courtisé et plusieurs écuries européennes sont prêtes à aligner les zéros pour se l'offrir. De son côté, Kombouaré reste inflexible et ne souhaite pas céder.

L'Inter propose 15M€ pour Zézé

D'après les informations de Foot Mercato, Nathan Zézé envisagerait sérieusement de quitter le FC Nantes lors de ce mercato estival. Le jeune défenseur central attire l'attention de plusieurs clubs européens, dont l'Inter Milan. Selon le média, le club italien aurait déjà fait une offre de 15M€ pour s'attacher les services de la pépite nantaise. Une proposition qui a été rejetée par le FC Nantes. Antoine Kombouaré souhaite à tout prix le conserver, lui qui est déjà assez inquiet des échéances à venir.

«On part un peu dans l’inconnu»

« On peut toujours faire mieux en terme de résultats et de travail. On part un peu dans l’inconnu pour ce premier match contre Toulouse. On verra bien. Il faudra attendre trois quatre matches pour connaitre la valeur du groupe et monter en puissance. (...) C’est la compétition qui va délivrer ses vérités. Vous pouvez faire des supers matches amicaux, tous les gagner faire une bonne préparation et vous scratcher dès le 1er match officiel, et inversement. On a le sentiment d’avoir bien travailler même si on peut faire beaucoup mieux à mon sens en terme de travail et résultat. On a intégré beaucoup de jeunes. On a eu beaucoup de départs et peu d’arrivées donc il faut tenir compte de ça mais c’est bien parce qu’on a pu voir leur qualités », a confié le Kanak en conférence de presse. Premier élément de réponse ce dimanche face à Toulouse.