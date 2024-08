L’incroyable rêve de De Zerbi avec l’OM

Jean de Teyssière

L’OM a trouvé un nouvel entraîneur : Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a posé ses bagages à La Commanderie et une nouvelle ère commence à Marseille. L’ancien coach de Sassuolo a plein de rêves pour le club phocéen, comme voir le stade Vélodrome exploser lorsque Mason Greenwood et Elye Wahi inscriront.

Le mercato olympien a été très animé cet été. Neuf joueurs sont arrivés à l'OM : Pierre-Emile Hojberg, Mason Greenwood, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Valentin Carboni, Elye Wahi, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli et Derek Cornelius. Avec l'absence de compétition européenne cette saison, du fait de la huitième place marseillaise la saison dernière, tous les ingrédients sont présents pour que l'OM vivent une saison exceptionnelle.

«Je veux avoir la chair de poule»

Au cours d’une interview accordée à L’Équipe, Roberto De Zerbi révèle ses rêves avec l’OM : « Être libre ne veut pas dire commander. Ça veut plutôt dire que je suis stimulé, que je sens une forte motivation, que mon poste me donne de l'adrénaline. Je veux avoir la chair de poule, me lever en pensant à faire exploser le Vélodrome, à faire marquer 15 buts à Greenwood et 20 à Wahi... Fabrizio (Ravanelli) m'a souvent parlé du contexte marseillais. Ce sont des émotions que seul le foot vous donne. Mais je ne vais pas faire de grandes déclarations. »

«On doit rester silencieux et humbles»

L'entraîneur italien de l'OM poursuit ensuite : « L'OM a fini huitième la saison passée, on doit rester silencieux et humbles. On ne joue même pas la Ligue Conférence mais on doit être ambitieux. Je suis un peu vieux (45 ans) mais le riche passé de l'OM, je m'en souviens comme s'en souvient le père de Greenwood. » Avec la nouvelle équipe de Roberto De Zerbi, l'OM a désormais la pression de devoir bien figurer en Ligue 1, surtout avec l'absence de compétition européenne. L'objectif pour les Marseillais sera certainement de terminer sur le podium, voire plus.