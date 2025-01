Mercato : Le PSG annonce un échec !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait officialisé la semaine dernière le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, un dossier qui était à l'étude depuis déjà un bon moment au sein du club de la capitale. En effet, Luis Enrique a confirmé en personne vendredi lors d'une conférence de presse qu'il avait déjà tenté sa chance l'an passé avec l'ancien attaquant de Naples, mais cela s'était soldé par un échec.

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est enfin un joueur du PSG ! Recruté cet hiver en provenance de Naples pour 75M€, l'attaquant géorgien hérite donc du numéro 7 laissé libre par Kylian Mbappé l'été dernier, et c'est d'ailleurs à cette période que la direction parisienne avait déjà tenté de faire venir Kvaratskhelia. Mais ce fut un échec pour le PSG, qui a donc dû prendre son mal en patience et attendre ce mois de janvier 2025 pour boucler le deal.

Un projet en or pour convaincre Haaland ? Découvrez pourquoi le PSG attire toujours autant les talents ! ⚽

➡️ https://t.co/kQNfYNgZ4F pic.twitter.com/KuzD5EVLFo — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 25, 2025

Enrique ravi pour Kvaratskhelia

Interrogé en conférence de presse vendredi avant le match entre le PSG et Reims, Luis Enrique évoquait le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia ainsi que son état de forme : « On croit qu’il va améliorer l’équipe (…) Physiquement, il est très bien. Il est bien adapté. C’est un joueur du PSG. Il est prêt », expliquait l'entraîneur espagnol du PSG. Et ce n'est pas tout.

« On le voulait la saison dernière déjà »

Luis Enrique a également confirmé que le PSG avait échoué dans sa première tentative de recrutement de Kvaratskhelia auprès de Naples l'an dernier : « On le connaît bien. On le voulait la saison dernière déjà », a précisé l'entraîneur parisien. Mais la patience a fini par payer pour le PSG.