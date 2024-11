Mercato : Le PSG a tenté un coup surprise après Ibrahimovic ?

Thomas Bourseau

Alexandre Lacazette est un buteur confirmé du championnat de France de par ses passages à l’OL avec une expérience londonienne à Arsenal pendant cinq ans. Avant de rejoindre les Gunners en 2017, l’international français a été approché par le PSG dans le cadre de la succession de Zlatan Ibrahimovic pendant l’ère-Laurent Blanc (2013-2016).

Zlatan Ibrahimovic était le meilleur buteur de l’histoire du PSG au moment de son départ à l’été 2016 avec 156 réalisations signées en l’espace de quatre saisons passées au club. Edinson Cavani l’a dépassé avec 200 buts et Kylian Mbappé également en faisant trembler les filets 256 fois.

«Quand Paris vient, tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément»

Souhaitant préparer la succession de Zlatan Ibrahimovic, l’entraîneur de l’époque qu’était Laurent Blanc ainsi que les dirigeants du PSG se sont penchés sur le dossier Alexandre Lacazette qui flambait à l’OL. Et avant de signer à Arsenal en 2017, c’est la tunique du PSG que Lacazette aurait pu porter comme révélé au média Carré.

« L’Atlético et la Juve pendant le Covid. Il y a eu le PSG et l’OM aussi. Le PSG c’était sous Laurent Blanc et Marseille c’était là en revenant d’Arsenal. Quand Paris vient, tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément, mais je n’avais pas très envie d’aller dans un autre club français et je voulais goûter à un autre championnat ».

«Non ça sert à rien d’aller à Paris»

« Et en réfléchissant vraiment tu te dis ‘‘non ça sert à rien d’aller à Paris’’. Et Marseille, je suis Lyonnais donc ça ne m’intéressait pas plus que ça ». a conclu Alexandre Lacazette en interview avec Raphaël Domenach pour Carré. Finalement, il aura effectué un quinquennat à Arsenal puis est revenu là où tout a commencé à l’OL en 2022. Du côté du PSG, Edinson Cavani a pris les rênes de l'attaque et a été successivement rejoint par Neymar et Kylian Mbappé au cours de l'été 2017.