Mercato : Le PSG a réalisé un joli coup à 60M€

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Manuel Ugarte, vendu contre 60M€ (bonus compris) du côté de Manchester United. Beaucoup moins en vue en deuxième partie de saison dernière, le milieu défensif de 23 ans peine encore à se montrer sous ses nouvelles couleurs, ce qui inquiète forcément la presse locale.

Lors du mercato estival, le PSG a réalisé une très belle vente. Arrivé à Paris en 2023 en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte a finalement été vendu un an plus tard. Beaucoup plus en retrait en deuxième partie de saison dernière aux yeux de Luis Enrique, l’international Urugayen s’est finalement engagé en faveur de Manchester United, qui a déboursé 60M€ pour le recruter.

Manuel Ugarte a quitté le PSG cet été

Alors que le club mancunien réalise une nouvelle fois un début de saison très poussif, Manuel Ugarte ne s’est pas encore totalement adapté à sa nouvelle formation. Titulaire face à Twente ce mercredi soir en Ligue Europa, le joueur âgé de 23 ans n’a pas réalisé une très belle performance. L’ancien du PSG s’est empressé de faire son auto-critique sur le réseau social Instagram : « Je suis le premier à faire mon autocritique. Ce n’était pas un grand match, d’un point de vue personnel. Nous devons continuer à travailler », écrivait ce dernier. Mais en se séparant d’un joueur clairement moins en vue aux yeux de Luis Enrique cet été, le PSG a sans doute réalisé une très belle vente…

« Il faudra peut-être des semaines, voire des mois, avant de voir la meilleure version de l’ancien joueur du PSG »

Et clairement, le Manchester Evening News estime qu’il faudra du temps avant de retrouver la meilleure version de Manuel Ugarte. « La prestation d’Ugarte nous rappelle le chemin qu’il reste à parcourir. Ten Hag a raison de dire qu’Ugarte a besoin de temps, et il faudra peut-être des semaines, voire des mois, avant de voir la meilleure version de l’ancien joueur du PSG. Les fans de United espéraient avoir récupéré un joueur prêt à l’emploi pour réparer leur milieu de terrain, mais cela n’a jamais été le cas. Ugarte pourrait être un milieu de terrain brillant pour United dans les années à venir, mais le fait est qu’il faudra bien plus qu’une seule recrue pour réparer leur milieu de terrain », a écrit le journal local.