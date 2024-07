Mercato : Le prochain transfert de l’OM déjà annoncé ?

Alexis Brunet

Le mercato promet d’être très mouvementé à l’OM. Le club phocéen a déjà enregistré plusieurs mouvements ces derniers jours et cela n’est pas près de s’arrêter. Marseille pourrait d’ailleurs perdre dans les prochains jours son gardien titulaire, en la personne de Pau Lopez. Ce dernier est fortement courtisé par Côme, avec qui il a un accord.

Encore une fois, l’été sera chaud à l’OM. Comme l’année précédente, le club phocéen a nommé un nouveau coach et il doit donc lui construire un effectif adapté. Roberto De Zerbi a déjà été gâté par Marseille, puisque Pablo Longoria lui a offert le milieu de terrain canadien Ismaël Koné, qui s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, contre un chèque d’environ 12,5M€.

L’OM a vendu Vitinha et Ndiaye

Mais pour le moment, l’OM s’est surtout distingué au niveau des ventes. Il y a quelques jours, le club phocéen annonçait avoir transféré définitivement Vitinha au Genoa, après un prêt lors de la seconde partie de saison. Le Portugais a été acheté 16M€ par le club italien, auxquels peuvent s’ajouter 6M€ de bonus. Ce mercredi, l’OM a également bouclé la vente d’Iliman Ndiaye à Everton. Seulement un an après son arrivée à Marseille, le Sénégalais repart en Angleterre. Pablo Longoria a récupéré un chèque de 18,5M€ grâce à cette vente et il pourrait également percevoir 1,5M€ de bonus.

Pau Lopez a de grandes chances de quitter l’OM