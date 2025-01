Mercato : Le premier transfert de l'OM en 2025 sera...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes et en coulisses, les clubs travaillent déjà très fort afin de peaufiner leurs effectifs. C'est notamment le cas de l'OM qui aurait pour ambition première de dégraisser un effectif qui compte plusieurs joueurs qui jouent très peu. L'objectif sera d'alléger la masse salariale, mais comme à son habitude, Pablo Longoria restera à l'affût d'une belle affaire. Mais quelle sera la première opération olympienne du mois de janvier ?

C'est parti pour un peu plus d'un mois de mercato ! Le marché hivernal vient d'effectivement d'ouvrir officiellement ses portes, et s'étendra cette année jusqu'au 3 février. L'occasion pour de nombreux clubs de peaufiner leurs effectifs, et l'OM sera encore une fois à l'affût. Auteur d'une première partie de saison très encourageante, le club phocéen aura à cœur de surfer sur cette bonne dynamique et cela pourrait passer par quelques ajustements durant le mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne manquent jamais une opportunité sur le mercato.

Des départs en priorité

Cependant, la priorité de l'OM sera dans un premier temps de dégraisser son effectif bien trop pléthorique pour une équipe qui ne joue pas l'Europe. Et surtout, dans l'optique de poursuivre l'allégement de sa masse salariale. Dans cette optique, Roberto De Zerbi a fait des choix forts et plusieurs joueurs n'entrent plus dans ses plans. La priorité sera de se séparer de Chancel Mbemba, écarté du groupe. Bamo Meité, qui joue également très peu, sera lui aussi poussé au départ, tout comme Lilian Brassier. Arrivé l'été dernier en provenance de Brest, le défenseur n'a pas réussi à convaincre et ne sera pas conservé en cas de belle offre. Enfin, le cas Elye Wahi semble plus délicat. Bien qu'il ait déçu au point de perdre sa place de titulaire, l'ancien joueur du RC Lens devrait être conservé, l'OM ayant beaucoup investi sur lui.

A l'affût d'un bon coup sur le mercato ?

Dans le sens des arrivées, cela devrait être plus calme. En cas de ventes, l'OM cherchera éventuellement à compenser par une recrue, et c'est probablement en défense que le club phocéen à le plus de besoin. C'est effectivement le secteur le moins performant depuis le début de saison puisque Roberto De Zerbi peine à trouver le complément idéal à Leonardo Balerdi. Chancel Mbemba a été écarté du groupe, tandis que Bamo Méité n'entre pas dans les plans de l'Italien et que Lilian Brassier, sur lequel l'OM fondait de grands espoirs, a déçu. Un axial pourrait donc débarquer, tout comme un latéral droit, poste pour lequel ni Pol Lirola, ni Amir Murillo n'ont pleinement convaincu. Au milieu de terrain, secteur le plus fort de l'OM, cela ne devrait pas bouger, tandis qu'en attaquant, tout dépendra essentiellement des éventuels départs.

