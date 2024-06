Mercato : Le plan de l’ASSE est dévoilé !

Alexis Brunet

L’ASSE va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, grâce à leur victoire en barrage face au FC Metz. L’été risque donc d’être animé, car les dirigeants stéphanois vont devoir monter une équipe compétitive. Cela pourra être le cas grâce à l’argent du nouveau propriétaire, mais l’achat de jeunes joueurs de moins de 25 ans pour faire du trading sera privilégié.

Deux ans après sa descente en Ligue 2, l’ASSE va retrouver l’élite du championnat français. Les Verts ont fini troisième du championnat, mais ils ont réussi à obtenir leur passeport pour la Ligue 1 après un barrage mouvementé face au FC Metz.

L’ASSE veut faire du trading

Les dirigeants stéphanois travaillent donc déjà sur le mercato pour renforcer l’effectif et essayer de se maintenir en Ligue 2. D’après les informations de L’Équipe , le nouveau propriétaire KSV pourrait grandement aider cet été, car il dispose de sacrés moyens financiers. Toutefois, les nouveaux dirigeants de l’ASSE souhaiteraient acheter des jeunes joueurs de moins de 25 ans, afin de faire du trading et de les revendre plus cher par la suite. Reste à voir si cela sera un succès.

Cardona et Mbuku vont repartir à Augsbourg

La saison prochaine, l’ASSE devra normalement faire sans Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona. Les deux attaquants étaient prêtés sans option d’achat par Augsbourg et ils sont donc repartis du côté du club allemand.